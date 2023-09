WeChat Pay: Der Bezahldienst aus China

Die geniale Konzeption von WeChat Pay offenbart sich auf den ersten Blick: Europa, für zahlreiche Asiaten ein Einkaufsparadies, soll dank einer simplen Bezahlmethode in all seiner Pracht erstrahlen. Wie einfach darf es sein? Nun, die Antwort ist klar.

Die China UnionPay, unangefochtener Gigant der Kreditkartenwelt in der Volksrepublik China, findet sich in europäischen Geschäften noch nicht überall willkommen geheißen. Aber die Rettung naht in Form eines digitalen Zauberstabes, geschwungen von niemand Geringerem als dem Technologie- und Finanzdienstleistungsgiganten Wirecard AG.

Ihr Zaubertrick? Ein Bargeld-Exodus, ein Zauber der Bezahlung, der asiatischen Touristen das Münzen-Abschütteln auf europäischem Boden beinahe märchenhaft erleichtert. Ein modernes Kapitel im Buch der grenzenlosen Geldmagie.

Geschichte von WeChat Pay

Im fernen Jahr 2011 entschied die Wirecard AG, einen Nachrichtendienst namens WeChat aus der digitalen Taufe zu heben – ursprünglich als exklusiver Kommunikator für Smartphones gedacht. Doch hinter den Kulissen des Chats wirkt ein starker Schöpfer, die chinesische Aktiengesellschaft „Tencent“.

Was als einfacher Chatdienst begann, fand in WeChat Pay seine Weiterführung. Die geburtslose Bezahlrevolution erblickte das Licht der Welt im fernen China des Jahres 2013. Ein zauberhaftes Datum, das den Anfang einer Ära markiert.

Doch auch die Grenzen des Orients halten die Weiten des Fortschritts nicht auf – seit dem bezaubernden Juli 2017 öffnet die Wirecard AG die Türen zur WeChat-Pay-Funktion in unseren europäischen Gefilden.

Ein Bündnis zwischen Kontinenten, das nicht nur Worte, sondern auch digitales Geld über Ozeane hinweg transportiert. Und wohlgemerkt, in der chinesischen Heimat hört der digitale Zauber auf den Namen Weixin – eine Marke, die ebenso vertraut wie magisch klingt.

So funktioniert der Bezahldienst

So gestaltet sich die Choreografie des Bezahltanzes:

Schritt 1: Die Bühne eröffnet sich auf dem Mobiltelefon des Kunden, wenn er die WeChat- oder Weixin-App öffnet. Hier, in diesem virtuellen Raum, entfaltet sich alle 60 Sekunden ein neuer QR-Code – eine Miniaturwelt im Zeittakt.

Schritt 2: Der Verkäufer, der Virtuose der Waren, tritt auf den Plan. Seine Bühne ist die WeChat-Akzeptanz-App. Mit geübtem Blick fängt er den QR-Code des Kunden ein, gleich einem faszinierenden Tanzschritt. Doch damit nicht genug: Ein weiterer Schritt auf dem Parkett der Digitalisierung – der Betrag wird eingetanzt. Hier setzt der Bezahlprozess seinen Rhythmus in Gang.

Schritt 3: Nach jeder abgeschlossenen Transaktion erfüllt eine Bestätigungs-Mail die Luft. Eine Geste der Harmonie zwischen Käufer und Verkäufer, ein unsichtbares Band des Vertrauens, das im digitalen Raum gewoben wird. Und wenn der Kunde es wünscht, kann auf seinen Wunsch hin ein physischer Beleg ausgedruckt werden – eine Erinnerung an den Tanz der Zahlen, die im Einklang ihre Runden drehen.

Bedeutung von WeChat Pay

Wer sich geschäftlich in den Weiten Chinas entfalten möchte, wird um einen WeChat-Pay-Account nicht herumkommen können.

Diese Wahrheit wurde auch von Fabian Bertschinger, dem Kreativdirektor bei Process Zürich, in einem Gespräch mit dem Online-Magazin „Werbewoche“ klar unterstrichen. „Chinesische Unternehmen weben zuerst ihr WeChat-Geflecht und erst dann das Netz ihrer Webseite“, so lautet sein bemerkenswerter Ausspruch, der die Bedeutung dieses Tools hervorhebt.

Egal ob es um Taxifahrten, Friseurbesuche, Supermarkteinkäufe oder Stromrechnungen geht – nahezu jede Transaktion wird heute in China mithilfe von WeChat Pay abgewickelt. Damit manifestiert sich WeChat Pay als einer der Schlüssel für sämtliche digitale Aktivitäten und hat sich einen festen Platz im Werkzeugkasten moderner Online-Unternehmen gesichert. Ein digitales Allround-Talent, das die Wege des Geschäftslebens in China neu definiert hat.

WeChat Pay ohne chinesisches Bankkonto

Die Weiten von WeChat Pay sind mittlerweile noch weiter und inklusiver geworden – auch internationale Kreditkarten dürfen sich auf dieser mobilen Zahlungsplattform heimisch fühlen. Dies bedeutet, dass du dich problemlos mit einer Visa-Kreditkarte oder einer MasterCard über die WeChat-Pay-App registrieren kannst.

Somit ist ein chinesisches Bankkonto keine zwingende Voraussetzung mehr, um die Vorteile von WeChat Pay zu genießen. Selbst eine deutsche Kreditkarte kann nun ihre zauberhafte Verbindung zu dieser Plattform knüpfen und so den Zahlungsprozess bereichern.

Der Radius dieser mobilen Online-Bezahlmethode erstreckt sich bereits über 25 Länder, wie das treffend formulierte Online-Magazin „Handelszeitung“ berichtet. Hier wird eine Brücke zwischen den Kontinenten geschlagen, die nicht nur den Weg des Geldes ebnet, sondern auch die Grenzen der Konventionen sprengt. WeChat Pay, einst in China entstanden, hat sich nun zu einer weltumspannenden Melodie der Finanzen entwickelt, die Menschen aus aller Herren Länder in ihren Bann zieht.

Vorteile von WeChat Pay für Verkäufer

Mehr als 600 Millionen aktive Nutzer erweisen der mobilen Bezahlmethode WeChat Pay monatlich ihre Treue. Martin Fawer, ein Consulting Director bei Process Zürich, deutet in einem Interview mit der „Werbewoche“ sogar auf eine Milliarde Menschen hin, die sich diesem Zahlungszauber hingeben.

Ein chinesischer Gast, der europäische Gefilde erkundet, gibt im Durchschnitt laut Wirecard-Website satte 3.000 Euro für Einkäufe aus. Hier tritt WeChat Pay als unverzichtbarer Begleiter auf den Plan, der das Einkaufen in ferne Ländern mühelos gestaltet.

Für den Verkäufer erwachsen aus dieser Wahl keinerlei Aufbaukosten oder monatliche Gebühren. Unkomplizierte Integrationsmöglichkeiten verspricht der Anbieter obendrein – unabhängig davon, ob eine Verbindung zum Kassensystem besteht oder nicht.

Hier wird die Welt des Bezahlens auf eine neue Bühne gehoben, eine, die von Einfachheit und Effizienz geprägt ist, und die jeden Akt der Transaktion zu einem wahren Zahlungsballett erhebt.

WeChat Pay für Touristen und Geschäftsleute

WeChat Pay wurde ursprünglich mit Blick auf chinesische Touristen in Europa geschaffen. Doch inzwischen hat dieser Bezahldienst seinen festen Platz im täglichen Leben der Chinesen eingenommen. Beeindruckende 78,7 Prozent der chinesischen Bevölkerung nutzen WeChat Pay tagtäglich, wie auf „kartensicherheit.de“ vermerkt ist.

Doch nicht nur Einheimische tanzen auf dieser Zahlungsbühne – auch Ausländer in China greifen zur App. Laut Angaben des Betreibers Tencent nutzen 64 Prozent der im Land ansässigen Ausländer WeChat Pay für ihre regelmäßigen Transaktionen.

Die chinesische Zahlungsplattform entwickelt außerdem eine stetig wachsende Anziehungskraft für Geschäftsleute. Ein leuchtendes Beispiel: 70 Geschäfte am Münchner Flughafen gewähren die Bühne für Bezahlungen mittels WeChat Pay, wie das Online-Magazin „digital pioneers“ berichtet.

Flughäfen sind bekanntlich Anziehungspunkte für Geschäftsreisende. Ein Autor der Blog-Site „Tagesanzeiger“ beschreibt Geschäftsleute an Flughäfen sogar als ein unverzichtbares Element ihrer Wesensart – sie sind gewissermaßen untrennbar miteinander verwoben.

Konkurrenz und Kritik: Mangelnde Sicherheit?

Die Wirecard AG betont, dass die WeChat-Pay-Methode dank der neuen QR-Codes, die alle 60 Sekunden erzeugt werden, ein hohes Maß an Sicherheit bietet.

Ein Autor der Website „chinachannel.co“ wirft einen genauen Blick auf das Online-Bezahlverfahren und stellt die Frage: Wie sicher ist WeChat Pay?

Zusätzliches Musterpasswort für die Geldbörse

Der Nutzer hat die Möglichkeit, ein zusätzliches Musterpasswort für seine WeChat-Geldbörse festzulegen.

Musterpasswort zur Zahlungsautorisierung

Um eine Zahlung mit WeChat Pay zu autorisieren, wird ein persönliches 6-stelliges Musterpasswort benötigt.

Verlust des Smartphones

Im Fall eines verlorenen Smartphones hat der Nutzer die Option, sein WeChat-Konto ähnlich wie bei Bankkarten einzufrieren.

Erkennung verdächtiger Transaktionen

WeChat Pay analysiert die Transaktionen des Nutzers und erstellt so eine Verhaltensanalyse. Der Anbieter erklärt, dass auf diese Weise verdächtige Transaktionen erkannt und gestoppt werden sollen.

Versicherung für Zahlungen

In China verfügen WeChat-Zahlungen über eine Versicherung. Falls Zahlungen ohne Zustimmung des Verbrauchers durchgeführt werden, kann er den Betrag zurückerhalten.

Aufgrund der Verhaltensanalyse erntet der Nachrichtendienst jedoch oft Kritik. Forscher des Citizen Lab an der Universität Toronto kritisieren dieses Vorgehen von WeChat Pay. Sie behaupten, dass die Betreiber die Daten aktiv zum Ausspionieren der Nutzer verwenden und somit zur chinesischen Internetzensur beitragen.

Neben WeChat Pay und der chinesischen Kreditkarte China UnionPay erfreut sich auch die Online-Bezahlmethode Alipay von der Alibaba Group wachsender Beliebtheit. Diese drei Technologie-Giganten stehen in einem Wettbewerb miteinander. Gegenwärtig führt Alipay den Markt in China an, wie auf „paymentandbanking.com“ beschrieben wird.