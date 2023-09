KARTENNUMMER

Was ist die Kartennummer?

Die Kartennummer, auch bekannt als Maestro Kartennummer, ist eines der vielen Merkmale, die unsere Bankkarten einzigartig machen und uns vor potenziellem Missbrauch schützen sollen.

Wie ein geheimer Code identifiziert sie jede Karte individuell, ohne Bezug zur Kontonummer oder Bankleitzahl. Die Länge der Nummer kann je nach Kartenvariante und ausgebendem Finanzinstitut variieren. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dieser mysteriösen Zahl? Wie wird sie generiert? Und wie sicher ist sie wirklich?

In diesem Artikel gehen wir kritisch auf die Hintergründe der Maestro Kartennummer ein und enthüllen, was wirklich hinter dem scheinbaren Geheimcode steckt. Lassen Sie sich inspirieren, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Bankkarte mit anderen Augen zu betrachten.

Wann brauche ich die Kartennummer?

Im Falle eines Verlusts oder Diebstahls Ihrer Zahlungskarte ist schnelles Handeln gefragt, um möglichen Missbrauch zu verhindern. Die Karte muss sofort gesperrt werden, und dafür gibt es einen bundeseinheitlichen Sperrnotruf, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Die Nummer dieser Hotline lautet 116 116 und steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Während der Sperrung können unter Umständen Daten wie die Kartennummer, Kontonummer und das Ablaufdatum der Karte angefragt werden. Es ist daher ratsam, die Kartennummer zusätzlich zu Ihrer Zahlungskarte getrennt aufzubewahren.

Darüber hinaus kann die Kartennummer, je nach den Vertragsbedingungen und dem Finanzinstitut, auch für das Online-Shopping verwendet werden. Der Händler prüft mithilfe dieser Zahlenfolge, ob Ihr Konto gedeckt ist und die Transaktion ausgeführt werden kann. Es ist wichtig, mit der Kartennummer verantwortungsbewusst umzugehen, um Ihre Finanzen und Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Wo steht die Kartennummer?

Die Positionierung der Kartennummer auf Zahlungskarten kann variieren, je nachdem, ob es sich um eine ältere oder neuere Karte handelt.

Bei älteren Karten befindet sich die Ziffernfolge in der Regel auf der Vorderseite der Karte, während sie bei neueren Karten oft auf der Rückseite vermerkt ist. Die genaue Position der Kartennummer kann von Bank zu Bank unterschiedlich sein, da die Geldinstitute bezüglich der Gestaltung der Karten freie Wahl haben.

Falls die Kartennummer komplett fehlt oder Sie unsicher sind, wo sie sich befindet, empfiehlt es sich, direkt mit der Bank Kontakt aufzunehmen. Die Mitarbeiter der Bank können Ihnen dabei helfen, die Kartennummer zu finden oder eventuelle Fragen zu klären. Es ist wichtig, dass Sie die Kartennummer verantwortungsvoll und sicher behandeln, um Ihre Zahlungskarte vor Missbrauch zu schützen.

Die Kartennummer bei der Girocard (EC-Kartennummer)

Die Girocard, früher auch als „EC-Karte“ bekannt, ist die Standard-Bankkarte, die von deutschen Banken und Sparkassen für Girokonten ausgegeben wird. Die Kartennummer auf einer Girocard wird in erster Linie für die Authentifizierung bei einer Sperrung verwendet.

Einige Girocards sind jedoch mit einer Online-Zahlungsfunktion ausgestattet, die eine längere Debitkartennummer erfordert. Diese Nummer, die 13 bis 19 Stellen lang sein kann, befindet sich normalerweise auf der Vorderseite der Karte.

Um im Internet mit einer Girocard zu bezahlen, benötigen Sie zusätzlich einen dreistelligen Card Verification Code (CVC2), der auf der Rückseite der Karte zu finden ist. Dieser Code dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bei Online-Transaktionen.

Die Girocard ist das am häufigsten genutzte bargeldlose Zahlungsmittel in Deutschland und dient auch zur Bargeldauszahlung an Bankautomaten. Das System der Girocard ist weitgehend auf Deutschland beschränkt, aber einige Banken bieten ihren Kunden auch Zahlungskarten mit zusätzlichen Funktionen wie Maestro oder V-Pay an, um die Nutzung im Ausland zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Kreditkarten werden Zahlungen mit der Girocard direkt oder schnellstmöglich vom zugehörigen Girokonto abgebucht und nicht erst am Monatsende.

Maestro-Kartennummer

Genau, Maestro ist ein Zahlungssystem von Mastercard und wird oft als Co-Branding auf Debit- oder Girocards in Deutschland verwendet. Internetkäufe mit einer Maestro-Karte erfordern normalerweise die Angabe der 16-stelligen Kartennummer, ähnlich wie bei Kreditkarten. Allerdings gibt es einige Fälle, in denen keine Maestro-Kartennummer auf der Karte zu finden ist.

In Deutschland wird Maestro oft in Kombination mit anderen Zahlungssystemen auf einer Debit- oder Girocard angeboten, wodurch viele Karten keine eigene Maestro-Kartennummer haben. In solchen Fällen ermöglicht Mastercard SecureCode den Karteninhabern dennoch, mit ihrer Maestro-Karte im Internet zu bezahlen.

Mastercard SecureCode ist ein Sicherheitsverfahren, das eine zusätzliche Authentifizierung für Online-Transaktionen mit Maestro-Karten bietet, um die Sicherheit zu gewährleisten.

V-Pay-Kartennummer

Richtig, während Maestro weltweit verwendet werden kann, ist V-Pay von Visa vorrangig für den europäischen Raum gedacht. V-Pay-Karten haben ebenfalls eine 16-stellige Kartennummer, aber im Gegensatz zu Maestro dient die Kartennummer bei V-Pay hauptsächlich zur Identifikation bei einer Kartensperrung im Falle eines Verlusts oder Diebstahls.

Obwohl V-Pay-Karten bargeldloses Bezahlen ermöglichen, unterstützen sie in Deutschland derzeit noch keine Online-Zahlungen. Das bedeutet, dass V-Pay-Karten nicht für Einkäufe im Internet verwendet werden können. Für Online-Zahlungen sind andere Zahlungssysteme wie Visa Debit oder Mastercard Debit mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen wie dem Card Verification Code (CVC2) erforderlich.