Karte sperren oder austauschen

Da ist sie nun, die magische Verschwindibus-Kunststück-Einlage: Ihre treue Begleiterin, die Sparkassen-Card¹, oder gar die erhabenen Kunstwerke, die Mastercard® oder Visa Karte², haben sich plötzlich in Luft aufgelöst?

Ein Augenblick der Verwirrung – und dann der Heldenauftritt: Ruhe bewahren und ohne Zögern handeln. Ein Zauberwort zaubert sich in den Vordergrund: Sperren. Die Bühne ist bereitet, wir werden Ihnen den Kniff verraten, wie dieser magische Trick funktioniert.

Doch das ist längst nicht alles, meine Damen und Herren. Wenn Ihre Karte wider Erwarten in die Knie gegangen ist oder Ihr Online-Banking sich zum eigenwilligen Schauplatz entwickelt hat, dann halten Sie sich fest – wir haben für Sie ein ganzes Repertoire an zauberhaften Lösungen parat. Denn in diesem Finanz-Zaubergarten sind Sicherheit und Schutz die wahren Stars.

Schnelle Hilfe bei Kartenverlust

Die Karten in den Zauberhut sperren

Halten Sie bereit: Bankleitzahl, Kontonummer, Kreditkartennummer

Magischer Sperr-Notruf Inland: 116 116 (kostenfrei)

Für mutige Abenteurer im Ausland: Zentraler Sperr-Notruf Ausland: +49 116 116 (gebührenpflichtig)

Ein neuer Akt: Ersatzkarte(n) auf die Bühne bitten

Und als letzter Akt: Bei Diebstahl der Karte, schnell zur Polizei marschieren – Anzeige erstatten, der Schlüssel zum Schutz.

Zentraler Sperr-Notruf 116 116

Diese zauberhafte Einheitsnummer sollten Sie sich am besten fest in Ihr Gedächtnis zaubern oder gar in Ihrem Handy verzaubern: 116 116.

Ein Anruf genügt, und Sie können hier Ihre Debitkarte oder Kreditkarte sperren lassen – ebenso wie Ihren Zugang zur geheimnisvollen Welt des Online-Bankings. Ein magisches Angebot, das an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr auf der Bühne steht. Und das Beste daran: Im heimischen Land ist dieser Notruf zur Sperrung eine kostenlose Vorstellung.

Doch für unsere mutigen Reisenden aus fernen Ländern haben wir ebenfalls ein Ass im Ärmel: Wählen Sie die +49 116 116, und schon kann der Anrufzauber beginnen. Doch seien Sie gewarnt, für diesen magischen Zaubertrick fällt eine kleine Gebühr an. Die Höhe dieses Zaubertarifs hängt dabei von den Künsten des ausländischen Anbieters oder Netzbetreibers ab.

Zauberlehrlinge, beachten Sie: Vor Ihrer großen Reise sollten Sie sich über die Ländervorwahl, die im fernen Ausland nach Deutschland führt, informieren. Denn wie jeder Zaubertrick, hat auch dieser seine ganz eigene Geheimformel.

Der 24/7-Karteninhaber-Service für Sparkassen-Kreditkarten

Ihre Sparkasse steht Ihnen stets als wertvoller Begleiter bei Fragen und Anliegen rund um Ihre Kreditkarte zur Seite.

Ausführliche Informationen zu Themen wie Sperrung, Ersatzkarte oder Rückabwicklung von verdächtigen Transaktionen erhalten Sie direkt von den Magiern des Kreditkartenprozessors Bayern Card-Services (BCS) oder PLUSCARD. Diese faszinierenden Helfer sind die Meister der Interaktionen zwischen Ihrer Sparkasse und den geheimnisvollen Kreditkartengesellschaften Visa und Mastercard®.

Die dienstbaren Geister von BCS und PLUSCARD sind hier, um Sie in vielerlei Hinsicht zu unterstützen:

Bei allgemeinen Fragen rund um Ihre Kreditkarte

Wenn Sie nach Antworten zu getätigten Zahlungen und mysteriösen Umsätzen suchen

Für Rätsel zur Kreditkartenabrechnung

Für die Kunst der Adress- oder Namensänderungen

Bei Fragen zu magischen Autorisierungsanfragen

Für Einblicke in die geheimnisvollen Guthaben (bei Basis-Kreditkarten)

Und wenn mal Schwierigkeiten auftauchen, während Sie Ihre Kreditkarte einsetzen

Also, wenden Sie sich vertrauensvoll an diese Zauberer, wenn Sie in den Tiefen der Kreditkartenwelt auf Abenteuer gehen möchten.

Service-Nummern für Karteninhaber

Bayern Card-Services GmbH (BCS):

Für Fragen und Unterstützung rund um Ihre Kreditkarte sind wir montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr für Sie da: +49 (0)89 411 116 336

In Fällen von Kreditkartenverlust, stehen wir Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung: +49 (0)89 411 116 446

Unsere magischen Helfer sind auch beim Online-Legitimationsverfahren 3-D Secure (Mastercard® Identity Check™ / Visa Secure) für Sie da: +49 (0)89 411 116 123

PLUSCARD GmbH:

Unsere Ritter in der rüstigen Rüstung des Karteninhaber-Services stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung: +49 (0)681 93 76 – 45 99

Hinweis: Die Rufnummer Ihrer Kreditkarten-Zauberschule finden Sie auch auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte oder in den geheimnisvollen Schriften Ihrer Kreditkartenabrechnungen.

Diebstahl und Raub anzeigen

Von großer Bedeutung: Im Falle eines Diebstahls oder Raubes sollten Sie umgehend bei der Polizei Anzeige erstatten. Notieren Sie sorgfältig den Zeitpunkt der Anzeige sowie den Namen des freundlichen Beamten, der Ihre Meldung aufnimmt. Bewahren Sie Ihr persönliches Exemplar der Anzeige sicher auf.

Sicherer als Bargeld

Keine Sorge, falls Sie Ihre Karte verloren haben oder sie gestohlen wurde. Sie sind abgesichert: Wenn Sie nicht grob fahrlässig handeln, erstattet Ihnen die Sparkasse Ihr Geld zurück, sollte Ihre Karte missbräuchlich verwendet werden.

Als grob fahrlässig gelten beispielsweise:

– Die PIN auf der Karte zu notieren.

– Die PIN gemeinsam mit der Karte an einem Ort aufzubewahren.

– Ihr Portemonnaie unbeaufsichtigt im Auto oder am Arbeitsplatz liegen zu lassen.

– Den Verlust der Karte nicht unverzüglich der Sparkasse oder über den Sperr-Notruf zu melden.

Karte defekt

Da stehen Sie an der Kasse eines überfüllten Supermarkts, bereit zum schnellen Bezahlen, und plötzlich zeigt das Lesegerät: Karte nicht identifizierbar. Wie ärgerlich! Oft steckt ein beschädigter Magnetstreifen dahinter.

Wenn Ihre Karte defekt ist, bleibt Ihnen nur eine Lösung: Informieren Sie uns zeitnah, damit wir Ihre Karte austauschen können.

Es gibt verschiedene Gründe für eine defekte Karte:

– Das statische Streufeld Ihres Handys hat die Daten auf dem Magnetstreifen gelöscht.

– Ihre Karte lag auf einem Lautsprecher oder Fernseher, und die Daten wurden deaktiviert.

– Ein Magnetschlüssel kam in Kontakt mit dem Magnetstreifen.

– Magnet-Skiträger mit ihren starken Magneten können die Karte beschädigen.

– Selbst Röntgenstrahlen können Daten auf der Karte löschen.

– Die Diebstahlsicherung im Kassenbereich kann den Magnetstreifen in Mitleidenschaft ziehen.

– Hohe Temperaturen über 60 Grad Celsius können die Karte verformen.

– Achten Sie darauf: Selbst Münzen können Ihre Karten beschädigen! Bewahren Sie Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte daher nicht zusammen mit Kleingeld auf. Und tragen Sie die Karte am besten nicht in der Gesäßtasche, da sie dort leicht knicken kann. Eine Schutzhülle ist hier eine gute Wahl.

Ersatzkarte erhalten

Haben Sie festgestellt, dass Ihre Sparkassen-Card, Mastercard® oder Visa Karte gestohlen wurde oder einen Defekt aufweist, bleibt Ihnen nur eine Option: Sie benötigen eine neue Karte. In der Regel dauert es etwa eine Woche, bis Sie eine frische Sparkassen-Card in Ihren Händen halten können.

Gleichzeitig erhalten Sie eine neue PIN-Nummer, die separat zugeschickt wird. Die Kosten für eine Ersatzkarte variieren je nach Sparkasse. Am besten erkundigen Sie sich direkt bei Ihrer örtlichen Filiale nach den genauen Gebühren.

Falls Sie Bargeld benötigen, besteht die Möglichkeit eines Bargeldvorschusses. Filialbanken bieten Ihnen die Gelegenheit, während der Öffnungszeiten am Schalter Geld abzuheben. Hierfür ist ein gültiges Ausweisdokument wie der Personalausweis oder Reisepass erforderlich.