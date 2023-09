Einstellung der Bezahlfunktion GeldKarte/girogo

Die Zeit ist reif seit dem 1. Juli 2020: Ein schrittweises Abschiednehmen hat begonnen – die Bezahlfunktion GeldKarte/girogo geht in den Ruhestand. Die Sparkassen reichen keine Karten mehr aus, die mit dieser Funktion verziert sind.

Die bereits existierenden Sparkassen-Cards tauschen nach und nach ihre Identität gegen modernere Modelle aus, im Einklang mit ihrer individuellen Kartenlaufzeit.

Bis zum Ende des Jahres 2024 wird kein Windhauch einer Sparkassen-Card mehr auf dem Markt wehen, der noch mit dieser Funktion spielend umgeht. Die Entscheidung für diese Verabschiedung wurzelt in den verschobenen Gezeiten des Marktes. Die Zeiten des Aufladens von Guthaben, wie es bisher bei der GeldKarte/girogo nötig war, sind Geschichte.

Ein frischer Wind der Technologie haucht uns die Möglichkeiten des kontaktlosen Bezahlens ein – sei es durch die Sparkassen-Card (girocard kontaktlos), die Sparkassen-Kreditkarte oder unser schlaues Smartphone. Ein neues Kapitel des Bezahlens öffnet sich vor uns, und es ermutigt dazu, in die Zukunft zu schreiten, ohne sich mit der Last des Guthabenladens abzumühen.

Die Vorteile vom kontaktlosen Bezahlen

Sicherheit, Geschwindigkeit und Hygiene – alles vereint in einem Tanz:

Selbst für geringe Beträge eine zuverlässige Wahl.

Kein mühsames Aufladen notwendig.

Deine Ausgaben, deine Kontrolle – Abbuchungen direkt vom Girokonto.

Beim kontaktlosen Kartenzauber bis 50 Euro, keine Notwendigkeit für PIN-Eingaben¹.

Mit dem Zauber des Smartphone-Bezahlens – ein schneller Zaubertrick durch das Entsperren des Displays.

¹ Für den fliegenden Bezahlzauber mit Karte, bis 50 Euro, verlangt die Bühne keine PIN-Eingabe.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wegfall der Funktion GeldKarte/girogo

Was ist girogo und wie funktioniert es?

girogo entfaltet sich als eine kontaktlose Prepaid-Bezahlfunktion, die in Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) zauberhaft eingebettet ist.

Mit einem eleganten Schwung können Sie kleinere Einkäufe bis 25 Euro mühelos begleichen. Einfach Ihre Karte behutsam ans Terminal an der Kasse halten, wie ein magischer Moment der Berührung. In Sekundenschnelle wird der Betrag verzaubert und erfüllt seine Bestimmung.

Weder Ihre geheimnisvolle Zahlenkombination noch Ihre Unterschrift auf dem Kassenbon werden benötigt. Ein Zauber, ermöglicht durch die zauberhafte NFC-Schnittstelle Ihrer Sparkassen-Card. NFC, ein weltweit führender Standard für das bezaubernde Reich des kontaktlosen Bezahlens – ein Hauch von Magie in unserer modernen Welt.

Was bedeutet der Wegfall der Funktion GeldKarte/girogo auf der Sparkassen-Card (Debitkarte)?

Seit dem 1. Juli 2020 sehen die neu ausgestellten Sparkassen-Cards eine Veränderung: Die Funktion GeldKarte/girogo ist nicht mehr im Repertoire enthalten. Das bedeutet, dass die Möglichkeit, im Voraus Guthaben auf die Sparkassen-Card zu laden, um bargeldlos an Terminals und Automaten, die die Zahlungsweise GeldKarte/girogo akzeptieren, zu bezahlen, nicht länger verfügbar ist.

Die Karten haben ihre Ausstattung ein wenig verändert und die GeldKarte/girogo-Funktion hat sich leise von der Bühne verabschiedet.

Woran erkenne ich, dass meine Sparkassen-Card nicht mehr über die GeldKarte-/girogo-Funktion verfügt?

Seit dem 1. Juli 2020 haben die neu ausgegebenen Sparkassen-Cards eine Veränderung durchlaufen: Die einstigen Symbole GeldKarte und girogo zieren sie nicht mehr – die zugehörige Funktion ist nicht mehr inbegriffen.

Wann werden die Sparkassen-Cards umgestellt?

Seit dem 1. Juli 2020 tragen alle neu ausgegebenen Sparkassen-Cards nicht länger die Funktion GeldKarte/girogo.

Jene Karten, die vor diesem Datum ausgestellt wurden, bewahren noch die Fähigkeit, die GeldKarte/girogo-Funktion zu nutzen, und können weiterhin zum Bezahlen an Terminals und Automaten, die diese Art der Zahlung akzeptieren, verwendet werden. Die letzten Sparkassen-Cards mit der GeldKarte-/girogo-Funktion innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe werden ihre Wirksamkeit am 31. Dezember 2024 verlieren.

Karten, die speziell für den Einsatz in neutralen, kontounabhängigen Umgebungen wie Kantinen entwickelt wurden und die GeldKarte/girogo-Funktion aufweisen, können bis zum Ende ihrer jeweiligen Gültigkeitsdauer verwendet werden, jedoch spätestens bis zum 31. Dezember 2024, an Terminals und Automaten, die diese Zahlungsart unterstützen.

Bis wann ist eine GeldKarte-/girogo-Zahlung noch möglich?

Das auf Ihrer Sparkassen-Card vorhandene Guthaben kann bis zum Ablauf der Karten-Gültigkeit an den Ihnen vertrauten Akzeptanzstellen (Automaten, Terminals) genutzt werden.

Die Grenze für diese Nutzung liegt jedoch spätestens am 31. Dezember 2024. Bei Akzeptanzstellen, die nicht direkt mit den Sparkassen in Verbindung stehen, kann die Verwendung der GeldKarte-/girogo-Funktion Ihrer Sparkassen-Card bis spätestens 30. Juni 2025 erfolgen.

Wie lange steht das „Laden“ noch zur Verfügung?

Die Funktion „Laden“ wurde bei allen seit dem 1. Juli 2020 ausgestellten Sparkassen-Cards eingestellt. Bereits bestehende Daueraufträge für das automatische Laden (Aboladen) können nicht auf neue Karten übertragen werden, die ab dem 1. Juli 2020 ausgegeben wurden, und werden nicht weiter ausgeführt.

Für Sparkassen-Cards, die vor dem 1. Juli 2020 ausgestellt wurden, besteht die Möglichkeit, sie bis zum Ende ihrer jeweiligen Gültigkeitsdauer aufzuladen. Diese Auflademöglichkeit endet spätestens am 31. Dezember 2024. Das Entladen dieser Karten, das heißt die Rücküberweisung des GeldKarte-/girogo-Guthabens auf das Girokonto, ist bis längstens zum 31. März 2025 möglich.

Was passiert mit dem GeldKarte-/girogo-Guthaben auf meiner Sparkassen-Card?

Nutzen Sie Ihr Guthaben bis zur Vollendung der Gültigkeitsdauer Ihrer Sparkassen-Card, doch spätestens bis zum 31. Dezember 2024.

Bitte beachten Sie, dass eine Entladung des Guthabens auf Ihrer Sparkassen-Card nur innerhalb eines Zeitfensters von höchstens drei Monaten nach Ablauf der Kartengültigkeit in Ihrer Sparkassenfiliale möglich ist. Diese Frist reicht bis spätestens zum 31. März 2025.

Was geschieht mit den Zusatzanwendungen auf der Sparkassen-Card?

Bisher zierte die Sparkassen-Card auch die schmuckvollen Extras „Jugendschutzmerkmal“, „Marktplatz“ und „Fahrschein“. Das Zusatzanwendungs-Juwel namens „Jugendschutzmerkmal“ (Altersprüfung) strahlt weiterhin. Seine Pracht erstrahlt insbesondere bei Angeboten mit Altersbeschränkung (zum Beispiel Zigarettenautomaten).

Jedoch wird der schmuckvolle Anhänger „Fahrschein“ sowie der glänzende Edelstein „Marktplatz“ ebenfalls mit dem Abgang der Funktion GeldKarte/girogo zum 31. Dezember 2024 ihre Bühne verlassen. Die Kulisse dieser Zusatzanwendungen wird somit in der Zauberstunde der GeldKarte/girogo-Funktion enden.

Welche alternativen Bezahlfunktionen stehen mir zur Verfügung?

Ihre Sparkassen-Card (Debitkarte) ermöglicht Ihnen ein rasches und sicheres kontaktloses Bezahlen. Bei Beträgen unter 50 Euro, und das ist das Tüpfelchen auf dem „i“, ist in den meisten Fällen nicht einmal die Eingabe Ihrer PIN erforderlich.

Ein zarter Hauch genügt – halten Sie Ihre Karte kurz an das Kassenterminal, und schon erblüht Ihr Einkauf in voller Zahlungspracht. Dieses zauberhafte Spektakel wird in immer mehr Supermärkten und Geschäften aufgeführt – selbst bei den zierlichsten Zahlbeträgen. Oder aber Sie zelebrieren das kontaktlose Bezahlen mit einer eleganten Smartphone-Drehung.

Dafür holen Sie sich aus dem Google Play Store die zauberhafte Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“, laden Ihre Sparkassen-Card für die mobile, kontaktfreie Bezahlung und geben ihr einen glorreichen Auftritt. Die Bühnen, auf denen das kontaktlose Bezahlen inszeniert wird, tragen oft dieses verheißungsvolle Logo.