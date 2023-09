Bargeldstrategie des Eurosystems und Rolle des Bargelds

Bargeldstrategie

Bargeld spielt eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft, denn es ermöglicht uns, selbstbestimmt zu entscheiden, wie wir bezahlen möchten. Für eine inklusive Teilnahme aller Menschen an der Finanzwelt ist Bargeld von großer Bedeutung.

Unsere strategische Ausrichtung zielt darauf ab, dass Euro-Banknoten und -Münzen auch zukünftig als gesetzliches Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel weit verbreitet und allgemein akzeptiert bleiben.

Im Euroraum gelten die Euro-Banknoten und -Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel. Bargeld ist dabei die einzige Form von Zentralbankgeld, die von uns allen unmittelbar genutzt werden kann.

Das Eurosystem, bestehend aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken der Euroraum-Länder, hat die wichtige Aufgabe, eine reibungslose Versorgung mit Bargeld sicherzustellen. Es gewährleistet, dass Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen problemlos mit Bargeld bezahlen können, und arbeitet eng mit dem Bankensektor zusammen, um dieses Ziel zu erreichen.

Wir sorgen dafür, dass Euro-Bargeld verfügbar ist

Die Versorgung der Öffentlichkeit mit Euro-Banknoten und -Münzen steht für uns an erster Stelle. Die nationalen Zentralbanken bieten in ihren Ländern gebührenfreie Bargelddienstleistungen an, um sicherzustellen, dass Bargeld für jeden Bürger leicht zugänglich ist. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, den Bargeldkreislauf so kosteneffizient wie möglich zu gestalten.

Wir berücksichtigen auch den internationalen Marktbedarf, da etwa 30 % bis 50 % der Euro-Banknoten außerhalb des Euroraums im Umlauf sind. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, die Akzeptanz und Verfügbarkeit von Euro-Banknoten weltweit sicherzustellen.

Falls ein digitaler Euro in Zukunft eingeführt wird, wird er parallel zum Bargeld existieren. Wir betrachten eine mögliche Einführung des digitalen Euros als Ergänzung zu Bargeld und nicht als Ersatz. Unser Ziel ist es, eine sichere und vielfältige Zahlungslandschaft zu schaffen, die den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird.

Wir sorgen dafür, dass jeder Zugang zu Bargelddienstleistungen hat

Unser oberstes Ziel ist es, sicherzustellen, dass Privatpersonen und Unternehmen uneingeschränkten Zugang zu ihrem Geld haben. Wir setzen uns dafür ein, dass Banken angemessene Bargelddienstleistungen anbieten, unabhängig davon, wie die Menschen am liebsten zahlen oder welche Zahlungsbedürfnisse sie haben.

Wir sind davon überzeugt, dass jeder das Recht haben sollte, Bargeld kostenlos oder zu vertretbaren Gebühren abzuheben. Deshalb unterstützen wir auch Einzelhändler, die zusätzliche Bargelddienstleistungen anbieten, wie das Auszahlen von Bargeld beim Einkauf oder das Abheben oder Einzahlen von Bargeld an der Kasse.

Unser Engagement geht sogar so weit, dass wir dem Bankensektor dabei helfen, einen plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach Euro-Banknoten zu bewältigen. In Notfällen stellen wir sicher, dass Bargeld als zuverlässiges und alternatives Zahlungsmittel verfügbar ist, wenn elektronische Zahlungen vorübergehend nicht möglich sind.

Unser Ziel ist es, eine flexible und vielfältige Zahlungslandschaft zu schaffen, die den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen in unserer Gesellschaft gerecht wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass Bargeld eine wichtige Rolle spielt, um die finanzielle Teilhabe und Unabhängigkeit aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Wir stellen sicher, dass Bargeld überall angenommen wird

Die Bedeutung von Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel im Euroraum kann nicht unterschätzt werden. Für die meisten Menschen ist es nach wie vor die bevorzugte Art, kleinere Beträge zu bezahlen.

Als Zahlungssystem ist es von entscheidender Bedeutung, dass Bargeld überall akzeptiert wird, um sicherzustellen, dass jeder frei wählen kann, wie er bezahlen möchte. Darüber hinaus ist Bargeld für Menschen ohne Zugang zu elektronischen Zahlungsmethoden von großer Bedeutung, da es sicherstellt, dass niemand benachteiligt wird.

Es ist wichtig zu betonen, dass Einzelhändler und andere Geschäfte Bargeldzahlungen nicht ablehnen dürfen, es sei denn, beide Parteien haben vorher eine andere Zahlungsweise vereinbart. Dies gewährleistet, dass Bargeld als Zahlungsmittel immer akzeptiert wird, es sei denn, es gibt spezifische rechtliche Regelungen, die eine andere Zahlungsart vorschreiben.

Auch staatliche Stellen und öffentliche Dienstleister sind verpflichtet, Bargeld anzunehmen, es sei denn, es gibt klare gesetzliche Vorgaben, die etwas anderes regeln. Diese Regelungen sind entscheidend, um die finanzielle Teilhabe und Unabhängigkeit aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und sicherzustellen, dass niemand aufgrund seiner Zahlungsmittelwahl benachteiligt wird.

Wir entwickeln innovative und sichere Euro-Banknoten

Die Euro-Banknoten sind dank modernster und hochwirksamer Technologien äußerst fälschungssicher und ihre Echtheit kann problemlos überprüft werden. Die Sicherheit der Euro-Banknoten hat für uns höchste Priorität, und wir setzen uns dafür ein, dass nur echt und von hoher Qualität Banknoten im Umlauf sind.

Banken und Personen, die mit Bargeld arbeiten, müssen strenge Standards bei der Kontrolle und Echtheitsprüfung von Geldscheinen einhalten, um sicherzustellen, dass Fälschungen keine Chance haben.

Um die Sicherheit der Euro-Münzen weiter zu verbessern, wird das Programm PERICLES der Europäischen Kommission gefördert. Dieses Programm zielt darauf ab, Sicherheitsmerkmale zu entwickeln, die zukünftig in die Euro-Münzen integriert werden könnten. Dadurch wird auch die Echtheit der Münzen weiter gestärkt und Fälschungen erschwert.

Neben der Sicherheit ist uns auch die Gestaltung der Euro-Geldscheine wichtig. Wir achten darauf, dass sie ansprechend und identitätsstiftend für die Menschen in Europa sind. Die Gestaltung der Banknoten soll dazu beitragen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Währung identifizieren können und stolz darauf sind, sie zu verwenden.

Wir sorgen für sichere und nachhaltige Banknoten

Die Sicherheit der Verwendung von Euro-Banknoten steht bei uns an erster Stelle, und deshalb nehmen wir auch die potenziellen Auswirkungen von Banknotenproduktion und -umlauf auf die Gesundheit ernst. Wir führen kontinuierlich wissenschaftliche Untersuchungen und Tests durch, um sicherzustellen, dass sowohl die Banknoten selbst als auch die Prozesse zu ihrer Herstellung gesundheitlich unbedenklich sind.

Darüber hinaus sind wir uns der Bedeutung des Umweltschutzes bewusst und streben danach, den ökologischen Fußabdruck unserer Banknoten zu verringern. Aus diesem Grund sind wir stets auf der Suche nach neuen, umweltschonenden Produkten und Verfahren, die eine nachhaltige Herstellung der Euro-Geldscheine ermöglichen.

Unser Ziel ist es, dass die Herstellung und der Umlauf der Euro-Banknoten so umweltfreundlich wie möglich sind und damit einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten.

Mit unserem Engagement für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz möchten wir sicherstellen, dass die Verwendung von Euro-Banknoten nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft und die Umwelt insgesamt von Vorteil ist.

Indem wir innovative und nachhaltige Ansätze verfolgen, möchten wir eine positive Wirkung auf die Menschen und die Umwelt haben und gleichzeitig die hohe Qualität und Sicherheit unserer Banknoten gewährleisten.

Rolle des Bargelds

Bargeld spielt eine entscheidende Rolle für eine gut funktionierende Wirtschaft im Euroraum. Es ist das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel und ermöglicht den reibungslosen Ablauf vieler täglicher Transaktionen.

Insbesondere kleinere Beträge werden in Form von Banknoten und Münzen beglichen. Diese Verfügbarkeit von Bargeld ist essenziell, um sicherzustellen, dass Menschen frei wählen können, wie sie bezahlen möchten, und niemand aufgrund fehlender Zugangsmöglichkeiten zu elektronischen Zahlungen benachteiligt wird, insbesondere sozial benachteiligte Gruppen wie ältere Menschen oder einkommensschwache Bevölkerungsgruppen.

Darüber hinaus bietet Bargeld eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen. Es verleiht den Menschen Freiheit und Unabhängigkeit, da es ohne die Beteiligung Dritter aufbewahrt und verwendet werden kann, ohne spezielle technische Voraussetzungen oder Stromversorgung. Zudem ist Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel, und Zahlungsempfänger müssen es grundsätzlich akzeptieren, es sei denn, es wurde vorab eine andere Zahlungsvereinbarung getroffen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Schutz der Privatsphäre. Bei Bargeschäften bleibt das Grundrecht auf Privatsphäre und Datenschutz in finanziellen Angelegenheiten gewahrt. Bargeld ist für jedermann zugänglich und bietet somit eine Möglichkeit zur Zahlung und zum Sparen, auch für Menschen ohne Zugang zu elektronischen Zahlungsmitteln.

Es ist ein einfaches und schnelles Zahlungsmittel, das sich als sicher und fälschungssicher erwiesen hat, und es trägt dazu bei, den Überblick über Ausgaben zu behalten und finanzielle Risiken zu minimieren.

Bargeld erfüllt auch die Funktion eines Wertaufbewahrungsmittels und ermöglicht es Menschen, zu sparen und kleine Transaktionen im privaten Bereich durchzuführen. Es ist ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens und trägt dazu bei, Kindern den Umgang mit Geld beizubringen.

Insgesamt ist Bargeld ein unverzichtbares Instrument für die Wirtschaft und die Gesellschaft im Euroraum. Es bietet eine Vielzahl von Vorteilen und spielt eine entscheidende Rolle für die finanzielle Inklusion und die persönliche Freiheit der Menschen.